Elazığ'daki deprem anı güvenlik kamerasında
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Elazığ'daki deprem anı güvenlik kamerasında

Elazığ'daki deprem anı güvenlik kamerasındaMERKEZ üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem anı, Elazığ'daki bir kırtasiye mağazasının güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

28.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:27
Elazığ'daki deprem anı güvenlik kamerasında

'daki anı güvenlik kamerasında

MERKEZ üssü Elazığ'ın ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem anı, Elazığ'daki bir kırtasiye mağazasının güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, mağazada bulunanlar, sarsıntıyla panikle kendilerini dışarı atıyor.

Elazığ'da bir kırtasiye mağazasının güvenlik kameraları, deprem anında yaşananları kaydetti. Depremin olduğu sırada, mağazada bulunanlar, sarsıntıyla birlikte panik halinde koşarak kendilerini dışarı atıyor. Görüntülerde, depremin etkisiyle mağazanın rafları ve raflardaki eşyaların savrulması da görünüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Elazığ'daki deprem anı güvenlik kamerasında
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