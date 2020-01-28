28.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:27

Elazığ'daki deprem anı güvenlik kamerasında

MERKEZ üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem anı, Elazığ'daki bir kırtasiye mağazasının güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, mağazada bulunanlar, sarsıntıyla panikle kendilerini dışarı atıyor.

Elazığ'da bir kırtasiye mağazasının güvenlik kameraları, deprem anında yaşananları kaydetti. Depremin olduğu sırada, mağazada bulunanlar, sarsıntıyla birlikte panik halinde koşarak kendilerini dışarı atıyor. Görüntülerde, depremin etkisiyle mağazanın rafları ve raflardaki eşyaların savrulması da görünüyor.

Kaynak: DHA

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