Elazığ'daki deprem anı canlı yayında stüdyoya yansıdı
Elazığ'da saat 20.55 sularında 6.5 şiddetinde meydana geldi. Deprem anı Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa TV ekranlarına yansıdı. Stüdyodaki bazı aksesurların yere düştüğü görüldü.
24.01.2020 22:41 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:11
Elazığ'da saat 20.55 sularında 6.5 şiddetinde meydana gelen deprem sebebiyle ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Deprem Siirt, Diyarbakır, Sanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.
Deprem anı Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa TV ekranlarına yansıdı. Stüdyodaki bazı aksesurların yere düştüğü görüldü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com