Elazığ'daki deprem anı canlı yayında stüdyoya yansıdı
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Elazığ'daki deprem anı canlı yayında stüdyoya yansıdı

Elazığ'da saat 20.55 sularında 6.5 şiddetinde meydana geldi. Deprem anı Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa TV ekranlarına yansıdı. Stüdyodaki bazı aksesurların yere düştüğü görüldü.

24.01.2020 22:41 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:11
Elazığ'daki deprem anı canlı yayında stüdyoya yansıdı

'da saat 20.55 sularında 6.5 şiddetinde meydana gelen sebebiyle ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Deprem Siirt, Diyarbakır, Sanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.


Deprem anı 'da yayın yapan Edessa ekranlarına yansıdı. Stüdyodaki bazı aksesurların yere düştüğü görüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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