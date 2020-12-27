Elazığ'daki deprem Adıyaman'da hissedildi
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Elazığ'daki deprem Adıyaman'da hissedildi

27.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:51
Elazığ'daki deprem Adıyaman'da hissedildi

Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'dan da hissedildi.

Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'dan da hissedildi.

Elazığ'da saat 09.40 sularında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 saniye süren deprem, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Bingöl gibi illerde hissedildi.

Depremin şiddeti nedeniyle evlerdeki avizeler sallandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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