Elazığ'daki deprem Adıyaman'da hissedildi
27.12.2020 10:32 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:35
Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'dan da hissedildi.
Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'dan da hissedildi.
Elazığ'da saat 09.40 sularında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 saniye süren deprem, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Bingöl gibi illerde hissedildi.
Depremin şiddeti nedeniyle evlerdeki avizeler sallandı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı