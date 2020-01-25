Elazığ'daki deprem, Adıyaman'da da hissedildi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adıyaman'da 3 caminin minaresi yıkıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adıyaman'da 3 caminin minaresi yıkıldı.
Elazığ'daki deprem, Adıyaman'da da şiddetli şekilde hissedildi.
Gerger ilçesinde Ulu ve Tek camilerinin minareleri yıkıldı. Ekipler, yıkıntı nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Besni ilçesi Çakırhöyük beldesinde ise Mustafa Yıldırım Camisi'nin minaresinin üst bölümü koparak yola devrildi.
Kahta ilçesi Akıncılar beldesinde deprem sırasında bir evin bacasının yıkılması sonucu 6 kişi hafif yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Öte yandan, Gerger ve Samsat ilçelerinde deprem sırasında evinin balkonundan atlayıp hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı