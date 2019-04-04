Elazığ'daki Deprem

Elazığ'daki Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz.

Elazığ'daki Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güllüoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da ilk belirlemelere göre 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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