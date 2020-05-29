Elazığ'daki cinayetin zanlıları kulüp başkanı ve oğluna gözaltı (2)
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Elazığ'daki cinayetin zanlıları kulüp başkanı ve oğluna gözaltı (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİ BABA VE OĞLU TUTUKLANDIElazığ'da önceki gece bir otomobile düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı saldırının şüphelileri olan amatör bir futbol takımının başkanı Hamit Erulaş ile oğlu Volkan Erulaş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'daki cinayetin zanlıları kulüp başkanı ve oğluna gözaltı (2)
29.05.2020 00:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 00:43

CİNAYET ŞÜPHELİSİ BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Elazığ'da önceki gece bir otomobile düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı saldırının şüphelileri olan amatör bir futbol takımının başkanı Hamit Erulaş ile oğlu Volkan Erulaş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu arada Hamit Erulaş'ın işyerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile saksıya ekili halde hint keneviri ele geçirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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