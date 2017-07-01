Elazığ'daki Cinayet

Elazığ'da oğlu tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen 89 yaşındaki kadının, cinayet zanlısı olarak aranan oğlu da darbedilmiş halde bulundu.



Alınan bilgiye göre, Yıldızbağları Mahallesi oduncular bölgesinde vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ve sağlık ekipleri olay yerinde darbedilmiş bir kişiyi buldu.



Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı şahsın, polis ekiplerince annesi Karanfil D'yi darbederek öldürdüğü iddia edilen ve cinayet zanlısı olarak aranan Veli D. (40) olduğu anlaşıldı.



Veli D'nin polis gözetimi altında hastanedeki tedavisine devam ediliyor.



Olay



İddiaya göre, Karanfil D. (89) oğlu Veli D'den şikayetçi olunca evden uzaklaştırma cezası aldı. Uzaklaştırma cezasına rağmen, dün annesinin evine gelen Veli D. annesi ile bahçede tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve bağrışma seslerinin mahalle sakinleri tarafından da duyulduğu olayın ardından, Veli D. evden ayrılmıştı.



Evin bahçesine giren mahalle sakinleri Karanfil D'yi yerde yatar şekilde bulmuş, durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri Karanfil D'nin yaşamını yitirdiğini belirlemişti.



Karanfil D'nin cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılmış, yapılan ön otopside, darp sonucu öldüğü tespit edilmişti.