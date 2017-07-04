Elazığ'daki 61 Sanıklı Fetö Davasında Bir Sanığın İkizi 53 Gün Önce Şehit Olmuş

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi nedeniyle 61 sanık hakkında açılan davanın ikinci gününde örgüt üyeliğinden yargılanan bir askeri personelin ikizinin 53 gün önce Şırnak'ta şehit düştüğü öğrenildi.



Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi ek duruşma salonunda görülen FETÖ/PDY davasının ikinci gününde 61 sanıktan 21'nin daha ifadesi alındı. Duruşmaya sanıkların yanı sıra, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Duruşmanın öğlene kadar süren celsesinde FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde Elazığ'a sözde sıkıyönetim komutanı olarak atanan Tunceli Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'nün ifadesine yeniden başvurulmuş, Jandarma İstihbarat Müdürü Binbaşı Adem T. de hakkındaki suçlamaları ret eden savunma yapmıştı.



'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak' suçlarından yargılanan Ünlü ile Binbaşı Adem T.'nin ifadesinden sonra, örgüt üyeliğinden haklarında dava açılan 59 askerin ifadesi alınmaya başladı.



İkizi 53 gün önce 6 teröristi öldürüp, şehit düşmüş



Duruşmada ifade veren KHK ile Astsubaylıktan ihraç edilen Hasan Işık, sözde sıkıyönetim komutanı olarak atanan Ünlü'nün çantasından çıkan listeden isminin neden yer aldığını bilmediğini aktararak, "Ben FETÖ üyesi değilim. İkizim astsubay kardeşim Hüseyin Işık, 53 gün önce Şırnak'ta 6 teröristi öldürdükten sonra şehit olmuştur. Ben ise terör örgütü suçundan yargılanmaktayım. Bu olayda beni ve ailemi çok üzüyor" diyerek tahliyesini talep etti.



12 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesine terör örgütü PKK ile girilen çatışmadan Astsubay Hüseyin Işık, şehit düşmüştü.



"TEM'i dinlememiş, kafasını yaklaştırmış"



FETÖ/PDY üyesi olmaktan yargılanan KHK ile teğmenlikten ihraç edilen İ.H'nin Terörle Mücadele Şubesinin kapısını dinlediği de iddia edildi.



Savunma yapan sanık İ.H., ise ifadesinde "TEM Şube Müdürünün kapısını dinlemedim. Kapıyı çaldığımda gel sesini duymak için kafamı kapıya yaklaştırdım. Kamera kayıtların da görebilirsiniz. Üstümden çıkan bir dolar ise benim kendi birikimime aittir" diye konuştu.



"Vaaz kaseti anneme aittir"



İfadesi alınan KHK ile ihraç edilen askeri personellerden M.D.'de, "Abdulkerim Ünlü'yü tanımıyorum. Söz konusu listede yer almadım ve görev vermedim. İkametgah adresimden çıkan FETÖ'ye ait 1 adet vaaz kaseti ise ölmüş annemin sandığından çıkan eski bir kasettir. Bu kaset ile hiçbir bağlantım yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" diyerek kendini savundu.



Diğer sanıklarından ifadesinin alınmasının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi. - ELAZIĞ