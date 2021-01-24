Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremden yeni görüntüler ortaya çıktı
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Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremden yeni görüntüler ortaya çıktı

24.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:41
Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremden yeni görüntüler ortaya çıktı

ELAZIĞ'da, geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin güvenlik kameralarına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

ELAZIĞ'da, geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin güvenlik kameralarına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Elazığ'da, 24 Ocak 2020 cuma günü saat 20.55'te, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 6,75 kilometre olan depremde Elazığ'da 37 ve Malatya'da da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilen görüntülerde, depremle birlikte insanlar panikle caddelere doluyor. 


Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremden yeni görüntüler ortaya çıktı
Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremden yeni görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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