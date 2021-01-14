Elazığ'daki 256 uygulama odasında sağlık çalışanları, aşı olmaya başlandı
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Elazığ'daki 256 uygulama odasında sağlık çalışanları, aşı olmaya başlandı

14.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:12
Elazığ'daki 256 uygulama odasında sağlık çalışanları, aşı olmaya başlandı

ELAZIĞ'da, sağlık çalışanlarına Covid-19 aşısının ilk dozu, kent genelindeki sağlık kurumlarında oluşturulan 256 uygulama odasında yapılmaya başlandı.

ELAZIĞ'da, sağlık çalışanlarına Covid-19 aşısının ilk dozu, kent genelindeki sağlık kurumlarında oluşturulan 256 uygulama odasında yapılmaya başlandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Cahit Polat, kente gelen aşı miktarının 9 bin 240 olduğunu belirterek, "Bu, Elazığ'daki sağlık personelimizin tamamını karşılamaktadır" dedi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı için dün acil kullanım onayı verdi. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan ilk doz için 9 bin 240 aşının kullanımına başlandı. İlk aşıyı olan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, kent genelindeki sağlık kurumlarında özel olarak oluşturulan 256 aşı odasında sürece başladıklarını belirterek, "İçinde bulunduğumuz Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 50 aşı odamız mevcut. Bugün itibarıyla sağlık çalışanlarından başlanıldı. Bundan sonraki aşamalarda öncelikli grupları Sağlık Bakanlığı, kamuoyu ile paylaşacak. Belli bir algoritma ile vatandaşlarımız da aşılanmaya alınacak. Elazığ'a gönderilen 9 bin 240 aşı sağlık personelimizin tamamını karşılamaktadır. Tabi bir kısmı koronavirüs geçirdiği için onlara yapılmayacak. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok" diye konuştu. 

Aşı olan sağlık memuru Zülfü Kılıçoğlu da herhangi bir yan etki hissetmediğini belirterek, "Virüse karşı kendimizi koruyor olabileceğimizi düşünmek güzel bir şey. Herkese tavsiye ediyorum. Sadece bir iğne ağrısı hissediyoruz. Herkes aşı olsun çünkü herkesi aşı aracılığıyla koruyacağız" dedi.

Elazığ'daki 256 uygulama odasında sağlık çalışanları, aşı olmaya başlandı
Elazığ'daki 256 uygulama odasında sağlık çalışanları, aşı olmaya başlandı
Elazığ'daki 256 uygulama odasında sağlık çalışanları, aşı olmaya başlandı
Elazığ'daki 256 uygulama odasında sağlık çalışanları, aşı olmaya başlandı
Elazığ'daki 256 uygulama odasında sağlık çalışanları, aşı olmaya başlandı
Elazığ'daki 256 uygulama odasında sağlık çalışanları, aşı olmaya başlandı
Elazığ'daki 256 uygulama odasında sağlık çalışanları, aşı olmaya başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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