Elazığ'daki 10 Kasım töreninde öğrencinin ağlaması herkesi duygulandırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'daki 10 Kasım töreninde öğrencinin ağlaması herkesi duygulandırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Elazığ'daki 10 Kasım töreninde öğrencinin ağlaması herkesi duygulandırdı

Elazığ'da bir ilkokulda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma programında öğrencinin ağlaması herkesi duygulandırdı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da bir ilkokulda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma programında öğrencinin ağlaması herkesi duygulandırdı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'ncü yılında tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da anıldı. Bu kapsamda saat 09.05'te Koç İlkokulunda da anma töreni gerçekleşti. Tören esnasında 3. sınıf öğrencisi Elif Bulem Tosun gözyaşlarını tutamadı. Sınıf öğretmeni Efraim Öztürk'ün neden ağlıyorsun sorusuna, 'duygulandım' diyerek cevap veren Elif Bulem Tosun, törende bulunan herkesi de duygulandırdı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Okula geç kalan öğrenci, sirenleri duyunca sağanak yağmura aldırmadan saygı duruşuna geçti

Okula geç kalan öğrenci, sirenleri duyunca sağanak yağmura aldırmadan saygı duruşuna geçti

 Atatürk sevgisi her yerde! Tam 80 metre yüksekte saygı duruşunda bulundu

Atatürk sevgisi her yerde! Tam 80 metre yüksekte saygı duruşunda bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title