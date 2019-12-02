02.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:30

Elazığ'da, zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında ticari araçlarda denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde araçlarda kış lastiğinin yanı sıra sürücü belgesi, takograf kontrolü de gerçekleştirildi.

Ayrıca sürücülere, kontrol noktalarında hazırlanan bilgilendirici video ve kısa kamu spotu sunumları da izletildi, uyarılarda bulunuldu.



Denetimler kapsamında kış lastiği bulundurmayan sürücülere yasal işlem uygulanıyor.

Kaynak: AA