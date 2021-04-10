Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Elazığ'da üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Hazar Dağlı Kavşağı'nda, Mahmut Durgungül idaresindeki 23 LD 105, Aykut Yücedağ'ın kullandığı 06 MYD 23 ve Yavuz Meşe yönetimindeki 23 AAL 278 plakalı otomobiller çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, refüje çarparak durdu.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılardan 3'ü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 2 yaralıya ise ambulansta müdahale edildi.
Kazanın ardından polis ve itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen