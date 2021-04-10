Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
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Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi, 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,A.Y. idaresindeki 06 MYD 23 plakalı otomobil, M.D. yönetimindeki 23 LD 105 plakalı otomobil ve Y.S.M. idaresindeki 23 AAL 278 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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