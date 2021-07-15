Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
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Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Keban karayolunun 10'ncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BM 605 plakalı otomobil 21 TK 658 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan birisi 23 ABB 903 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada, otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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