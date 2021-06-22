Elazığ' da zincirleme trafik kazası : 3 yaralı

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile 2 otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı