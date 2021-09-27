Elazığ'da zincirleme trafik kazası : 1 yaralı - Haberler
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Elazığ'da zincirleme trafik kazası : 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Elazığ'da zincirleme trafik kazası : 1 yaralı Elazığ'da 2 otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) - - Elazığ'da zincirleme trafik kazası : 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da 2 otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada, motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da zincirleme trafik kazası : 1 yaralı

Elazığ'da zincirleme trafik kazası : 1 yaralı

Elazığ'da zincirleme trafik kazası : 1 yaralı

Elazığ'da zincirleme trafik kazası : 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Son Dakika Haberleri
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