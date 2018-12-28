Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazaları: 10 Yaralı
Elazığ'da buzlanma nedeniyle 4 farklı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.
Elazığ'da buzlanma nedeniyle 4 farklı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.
Malatya Caddesi Çayda Çıra Alt Geçiti yakınlarında meydana gelen ilk kazada, gizli buzlanma nedeniyle 13 araç birbirine çarptı.
Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, Zübeyde Hanım Caddesi'nde 10, Cahit Dalokay Caddesi'nde 13 ve Elazığ-Keban kara yolu üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazalarında ise 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA