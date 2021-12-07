Elazığ'da zehir tacirlerine darbe - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da zehir tacirlerine darbe

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da zehir tacirlerine darbe

Elazığ İl Jandarma Komutanlığının zehir tacirlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ İl Jandarma Komutanlığının zehir tacirlerine yönelik operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda, son bir hafta içeresinde gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 24 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik yaptıkları istihbari çalışmaları sonucunda son bir hafta içerisinde 16 operasyon gerçekleştirilerek 24 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonlar sonucunda 500 gram esrar, 40 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 5 adet sentetik hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet faturasız kurusıkı tabanca, 14 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca fişeği, 4 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet pala, 1 adet hançer ele geçirildi.

Kent genelinde operasyonların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi. - ELAZIĞ

70 yaşındaki adam, ormanda ensesinden vurulmuş halde bulundu; husumetlisi gözaltında

70 yaşındaki adam, ormanda ensesinden vurulmuş halde bulundu; husumetlisi gözaltında

 Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakalanınca acı son kaçınılmaz oldu

Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakalanınca acı son kaçınılmaz oldu

 Uludağ'da mahsur kalan amatör dağcılar, çorap ve elbiselerini yakarak ölümden kurtulmuş

Uludağ'da mahsur kalan amatör dağcılar, çorap ve elbiselerini yakarak ölümden kurtulmuş

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title