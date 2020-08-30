Elazığ'da Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı kutlandı Elazığ'da Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı kutlandıELAZIĞ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.

Elazığ'da Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı kutlandı

ELAZIĞ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törene Vali Erkaya Yırık, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, siyasi parti temsilcileri ile gazi ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından kentteki şehitlikler ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Burada yapılan duaların ardından konuşan Vali Erkaya Yırık, Sabahtan itibaren şehir içindeki şehitliklerimizi ziyaret ettik. 'Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' düsturuyla hareket eden şehitlerimiz bizim minnet duyduğumuz, rahmet dilediğimiz canlarımızdır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesi ile 'Türk milleti, milli birlik ve beraberliği sayesinde tüm güçlükleri yenmesini bilmiştir' İnşallah biz de ortaya konulan tüm güçlükleri de bundan sonra da birlikte bertaraf edeceğiz. Tüm dünya bilsin ki bu millet bu ruhu, genleri ve bu kanları taşıdığı sürece her türlü emeli olan, içeriden ve dışarıdan farklı niyetlere sahip olanlar, bu emellerini gerçekleştiremeyecek dedi.

Kaynak: DHA