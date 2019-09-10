Elazığ'da zabıtalar büfeleri denetledi

10.09.2019 14:58

Elazığ'da zabıta ekipleri, içki satışı yapan büfeleri denetledi.



Şehir genelinde halk sağlığının ve huzurunun korunması amacıyla denetimlerini sürdüren belediye zabıta ekiplerinin, içki satışı yapan büfeleri denetlediği bildirildi. Ekiplerin, denetimlerde işyeri açma, çalıştırma ruhsatı, fiyat tarifeleri ve 22.00-06.00 saatleri arasında perakende alkollü içecek satışını yasaklayan yasaya uygunluk hususunda inceleme yaptığı aktarıldı.



Belediye Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan denetimlerde eksikleri bulunan işyerlerine gerekli uyarı ve cezai müeyyidelerin uygulandığı ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, vatandaşların sağlığı ve huzurunun korunması için zabıta ekiplerinin rutin kontrollerini aralıksız sürdüreceği kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA