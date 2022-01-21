Elazığ'da yolu kardan kapanan köydeki Kovid-19 hastası için ekipler seferber oldu

Elazığ'ın Maden ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Maden ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Maden'e 37 kilometre uzaklıktaki Kartaldere köyünde yaşayan ve 2 gündür yüksek ateş, titreme ve nefes darlığı şikayeti bulunan hastanın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat'ın da eşlik ettiği ekip, paletli ambulansla köye ulaşarak hastaya ilk müdahaleyi evinde yaptı.

Hasta daha sonra paletli ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine götürüldü.

Polat, etkili olan kar dolayısıyla hastalara ulaşmak için adeta seferber olduklarını belirtti.