Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi (2)

MAHSUR KALANLAR BOTLARLA KURTARILDI

Sağanak yağış nedeniyle oluşan selde mahsur kalanların kurtarılması için AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, yolda mahsur kalanları botlarla kurtardı. İtfaiye ekiplerinin ise su birikintisi olan yollarda çalışmaları devam ediyor.





Kaynak: DHA