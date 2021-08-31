Elazığ'da yoldan çıkan otomobil 150 metre yuvarlandı: 2 yaralı

ELAZIĞ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 150 metre taklalar atarak yuvarlandı.

ELAZIĞ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 150 metre taklalar atarak yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Harput Mahallesi yolunda meydana geldi. Mert Demirdağ yönetiminde plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yaklaşık 150 metre yükseklikten taklalar atarak yuvarlandı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli