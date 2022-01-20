Elazığ'da yolda kalan vatandaşların yardımına trafik polisleri koştu - Haberler
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Elazığ'da yolda kalan vatandaşların yardımına trafik polisleri koştu

Elazığ'da yolda kalan vatandaşların yardımına trafik polisleri koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından buzlanmadan dolayı yolda kalan vatandaşların imdadına Elazığ Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri yetişti.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından buzlanmadan dolayı yolda kalan vatandaşların imdadına Elazığ Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri yetişti.

Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından kent genelinde oluşan buzlanmadan dolayı emniyet ekipleri trafikte yolda kalan vatandaşların yardımına koştu. Bir yandan yolda kalan araçları iten görevliler, diğer yandan da kulübelerdeki sıcak suyla araçların donan aksamlarını çözmeye çalıştı. Trafik polisleri, araç sahiplerini bu dönemlerde toplu taşıma araçlarını kullanmaları yönünde bilgilendirdi. - ELAZIĞ

Elazığ'da yolda kalan vatandaşların yardımına trafik polisleri koştu

Elazığ'da yolda kalan vatandaşların yardımına trafik polisleri koştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tragger, Elazığ, kar, 3. Sayfa, Haber

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