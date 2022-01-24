Elazığ'da yolda kalan sürücülerin imdadına polis ekipleri koştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da yolda kalan sürücülerin imdadına polis ekipleri koştu

Elazığ'da yolda kalan sürücülerin imdadına polis ekipleri koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da yoğun kar yağışı sonrasında yollarda kalan sürücülerin imdadına polis ekipleri yetişti.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da yoğun kar yağışı sonrasında yollarda kalan sürücülerin imdadına polis ekipleri yetişti.

Elazığ'da, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kar yağışı geçen haftadan beri etkisini sürdürüyor. Bazı sürücüler karlı kaplı zeminde ilerlemekte zorlanınca yardımlarına polis koştu. Kiminin aracını yiten polis ekipleri, kimini ise saplandığı kardan kurtardı. Sürülerin zincir takmasına ve araçlarının boşalan akülerini doldurmasına yardımcı olan polis ekipleri, her kesim tarafından taktir topladı. - ELAZIĞ

Elazığ'da yolda kalan sürücülerin imdadına polis ekipleri koştu

Elazığ'da yolda kalan sürücülerin imdadına polis ekipleri koştu

Elazığ'da yolda kalan sürücülerin imdadına polis ekipleri koştu

Elazığ'da yolda kalan sürücülerin imdadına polis ekipleri koştu

Elazığ'da yolda kalan sürücülerin imdadına polis ekipleri koştu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji, Elazığ, Polis, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title