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Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Elazığ'ın Palu ilçesinde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Elazığ'ın Palu ilçesinde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mezbahana mevkisinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucu cesedin Birkan A'ya (23) ait olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri
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