Elazığ'da YKS heyacanı
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Elazığ'da YKS heyacanı

Elazığ'da YKS heyacanı Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da binlerce öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı.

28.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:45

Elazığ'da YKS heyacanı

ELAZIĞ - Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da binlerce öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı.

ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı. Elazığ'da da öğrenciler aileleri ile beraber sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sınavda, öğrencilere maske dağıtılarak elleri dezenfekte etmeleri sağlandı. İmam Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine gelerek kapıda bekleyen öğrenci ve ailelerin sosyal mesafe kurallarına kısmen uyduğu görüldü.

Sınava giren öğrencilerden Mert Çoklu, " Dünkü sınav biraz zordu. Korona virüsten dolayı 2. dönem okula gidemedik. Bundan dolayı da bize yarım saat ek süre verdiler. Ama bunun acısını Türkçe ile çıkardılar. Türkçe zordu. Bölüm olarak, Kara Harp Okulu'nu düşünüyorum. Ben hiç stres ya da heyecan yapmadım. Dün sınav esnasında çok bunaldım. Sebebi ise Türkçe'nin verdiği sıkıntıydı. Çünkü paragrafa zaman harcaman insanı sıkmaya başlıyordu. Bugün iyi olur diye düşünüyorum" dedi.

Oğlunu sınava getiren velilerden Mustafa Necati Dağlı ise " Öncelikle üniversite sınavına giren tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Bir veli olarak evladımızın geleceğini yönlendirecek olan sınav için endişelerine, heyecanlarına ve başarısına destek olmak amacıyla burada bekliyoruz. Öğrencilerimiz kendi meslek hayatlarına atılacaklar. Vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Elazığ'da YKS heyacanı

Kaynak: İHA

Manşet

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