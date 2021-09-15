Elazığ'da yıllık 80 bin ton sebze üretimi ile ekonomiye katkı sağlanıyor - Haberler
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Elazığ'da yıllık 80 bin ton sebze üretimi ile ekonomiye katkı sağlanıyor

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da yıllık 80 bin ton sebze üretimi ile ekonomiye katkı sağlanıyor

Elazığ Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, tarımsal faaliyetlerle öne çıkan kentin her yıl 80 bin ton sebze üretimi ile ekonomiye katkı sağladığını bildirdi.

Elazığ Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, tarımsal faaliyetlerle öne çıkan kentin her yıl 80 bin ton sebze üretimi ile ekonomiye katkı sağladığını bildirdi.

Karahan, merkeze bağlı Salkaya köyünde gerçekleştirilen "Sebzeni Tarladan Kendin Topla" etkinliğinde, tarım arazilerinin büyüklüğü, iklimi ve toprak yapısı ile tarım ve hayvancılık faaliyetleri açısından önemli bir potansiyele sahip olan kentin, Bakanlığın üreticiye sağladığı destekler sayesinde bu potansiyelini her geçen yıl artırdığını belirtti.

Kentin verimli topraklara, başta üzüm, kayısı, kiraz, badem, çilek, kavun ve karpuz gibi meyveler olmak üzere her çeşit sebze üretimi açısından elverişli bir ekolojiye sahip olduğunu ifade eden Karahan, bakanlığın yaptığı hibe destekleri ile son dönemlerde ciddi artış gösteren, yaklaşık 400 üreticinin bin dekar alanda kapalı modern seralarda üretim yaptığı sistemle sadece bölgenin değil, Türkiye'nin bir çok iline Elazığ'dan sebze gönderdiklerini kaydetti.

Kapalı seraların dışında birçok köyde, kente has dolmalık biber, patlıcan ve yerli domatesin açık alanlarda üretimini gerçekleştirerek, iç ve dış piyasaya pazarladıklarını anlatan Karahan, "Elazığ'da yaklaşık 180 bin dekar alanda sebze üretimi gerçekleştiriyoruz ve bu alanlardan toplamda 80 bin ton civarında yıllık hasat yapıyoruz. Bunun büyük çoğunluğunu domates ve biber oluşturuyor. Özellikle ilimizin yerli biberi bu üretime öncülük ediyor." diye konuştu.

Karahan, son yıllarda "Sebzeni Tarladan Kendin Topla" sloganıyla başlattıkları çalışma kapsamında üreticilerin ürettikleri ürünlerin bir bölümünü doğrudan tarlada tüketici ile buluşturduğunu belirtti.

Sebze üreticisi Fethi Çakmak da Salkaya köyünde uzun yıllardır sebze yetiştiriciliği yaptığını ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ile beraber "Sebzeni Tarladan Kendin Topla" sistemini geliştirdiklerini dile getirdi.

Vatandaşların bu sayede sebze ihtiyacını karşılarken iyi vakit geçirdiklerini aktaran Çakmak, "Buraya ailece geliyorlar, sebzeyi kendileri topluyor. Ailece gelip doğada sebze toplamanın zevkini yaşıyorlar." ifadesini kullandı.

Elazığ'da yıllık 80 bin ton sebze üretimi ile ekonomiye katkı sağlanıyor

Elazığ'da yıllık 80 bin ton sebze üretimi ile ekonomiye katkı sağlanıyor

Elazığ'da yıllık 80 bin ton sebze üretimi ile ekonomiye katkı sağlanıyor

Elazığ'da yıllık 80 bin ton sebze üretimi ile ekonomiye katkı sağlanıyor

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri
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