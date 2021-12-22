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(ELAZIĞ)Elazığ'da yılbaşı öncesi jandarmadan sahte içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da yılbaşı öncesi jandarmadan sahte içki operasyonu 410 litre kaçak şarap ele geçirildi Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 410 litre sahte şarap ele geçirildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da yılbaşı öncesi jandarmadan sahte içki operasyonu

410 litre kaçak şarap ele geçirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 410 litre sahte şarap ele geçirildi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığınca yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda bir şüphelinin sahte içki ürettiği bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 410 litre sahte şarap ele geçirdi. Ayrıca yapılan aramalarda şüphelinin üzerinde 1 Adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ve 25 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(ELAZIĞ)Elazığ'da yılbaşı öncesi jandarmadan sahte içki operasyonu

(ELAZIĞ)Elazığ'da yılbaşı öncesi jandarmadan sahte içki operasyonu

(ELAZIĞ)Elazığ'da yılbaşı öncesi jandarmadan sahte içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Son Dakika Haberleri

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