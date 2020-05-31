Elazığ'da yıkımı durduran kediler 4 saat sonra kurtarıldı
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Elazığ'da yıkımı durduran kediler 4 saat sonra kurtarıldı

Elazığ'da depremde ağır hasar gören 7 katlı binanın yıkımı sırasında bina içinde fark edilen kedi ve yavruları, yıkım durdurulup 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Elazığ'da yıkımı durduran kediler 4 saat sonra kurtarıldı
31.05.2020 16:33 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:41

Elazığ'da depremde ağır hasar gören 7 katlı binanın yıkımı sırasında bina içinde fark edilen kedi ve yavruları, yıkım durdurulup 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra ağır hasar gören 2 bin 23 bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesinde yıkıldı. Ağır hasarlı olan diğer binaların yıkımı da planlı bir şekilde süren kentte bugün ilginç bir olay yaşandı. Merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde 7 katlı binada yıkım yapılırken en üst katta bir kedi ve yavruları fark edildi. Vatandaşlar ve çalışanlar, durumu firma yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine yıkım geçici olarak durdurulup, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri risk nedeniyle binaya giremedi. Bunun üzerine kedi ve yavruları kurtarılıncaya kadar valilik talimatıyla yıkım çalışmasının tamamen durdurulması kararlaştırıldı. Daha sonra tekrar ekipler çalışma yaptı. 4 saat süren çalışmayla kediler kurtarıldı.

Bir vatandaşın haber vermesi üzerine mahsur kalan kediyi fark ettiklerini ifade eden inşaat mühendisi Fatih Köse, "7. katta kedinin kurtarılması için bütün çabayı sarf ettik. Gelen ekiplerle beraber 4 saatlik bir çalışma sonucu kediyi ve yavrularını kurtardık. Kediler çok korkmuştu. Süt ve mama verdik. Saldık doğaya gitti, çok şükür bir şey olmadı" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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