Elazığ'da yıkım kedi ve yavruları için 3 gün durduruldu Elazığ'da depremde ağır hasar gören 7 katlı binanın yıkımı, binadaki kedi ve yavruların çıkartılması için 3 gün durduruldu.

Elazığ'da depremde ağır hasar gören 7 katlı binanın yıkımı, binadaki kedi ve yavruların çıkartılması için 3 gün durduruldu.

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören 2 bin 23 bina, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesinde yıkıldı. Ağır hasarlı olan diğer binaların yıkımı da planlı bir şekilde süren kentte bugün ilginç bir olay yaşandı. Merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde 7 katlı binada yıkım yapılırken en üst katta bir kedi ve yavruları fark edildi. Vatandaşlar ve çalışanlar, durumu firma yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine yıkım geçici olarak durdurulup, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri risk nedeniyle binaya giremezken, kedi ve yavruları kurtarılıncaya kadar valilik talimatıyla yıkım çalışmasının 3 gün durdurulmasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Bu süre içinde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kendilerin kurtarılmasının planlandığı öğrenildi.

Yıkım yaparken kediyi fark ettiklerini belirten operatör Adem Kaya, "Ekiplere haber verdik. İşimizi durdurduk. Şu an kediyi kurtarmak için bekliyoruz. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Kediyi kurtaracağız. Mahalle sakinleri bizlere yardımcı oldu. Yıkımı 2 saattir durdurduk. İşimiz dursun çok önemli değil kedi kurtulsun yeter" dedi.

Yoldan geçerken kediyi gördüğünü belirten Naci Vural, "Ekipteki arkadaşlar geldi. Şu anda beklemekteyiz. Kurtarmak için beklemedeyiz. Yıkımı kestiler, kurtarılmasını bekliyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA