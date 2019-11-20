20.11.2019 11:57 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:02

Elazığ'da "Yetimler üşümesin"kampanyası kapsamında 100'i çocuk 600 kişiye bot ve mont hediye edildi.



Elazığ İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu tarafından "Yetimler Üşümesin" kampanyası kapsamında çalışma yapıldı. Yapılan çalışma kapsamında belirlenen 100'ü yetim toplam 600 ihtiyaç sahibi aileye bot ve mont alımı yapılarak hediye edildi.Çocuklar ve aileler mont ile botlarını mağazalarda kendileri seçerek beğendi.



100'ü yetim toplam 600 kişiye kışlık hazırlığı olarak bot ve mont alış verişi yaptırdıklarını aktaran Komisyon Başkanı Nevruz Bayer, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerle sık sık vakit geçirmeye çalıştıklarını belirterek, kendilerin maddi ve manevi destek olan herkese teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA