Elazığ'da yeşile bürünen buğday ve arpa tarlaları güzel manzara oluşturdu

Elazığ'da ilkbaharın gelişiyle buğday ve arpa tarlaları yeşile büründü.

Elazığ'da ilkbaharın gelişiyle buğday ve arpa tarlaları yeşile büründü.

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı kentte 700 bin dekar alanda buğday ve arpa üretimi yapılıyor.

Kentin farklı bölgelerinde, dağların arasındaki ovalarda yer alan buğday ve arpa tarlalarının ilkbaharda oluşturduğu yeşil örtü, doğanın renkleri ile kartpostallık manzara oluşturuyor.

Tarihi Harput Mahallesi ile Ürünveren ve Koruk köylerinde yeşilin ve sarının farklı tonlarına bürünen buğday tarlalarının oluşturduğu manzara AA objektifine yansıdı.

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında izole rota tercih eden doğaseverler, bu güzel manzaranın keyfini çıkarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen