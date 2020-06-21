Elazığ'da yeraltı barajı için sondaj çalışması yapıldı
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Elazığ'da yeraltı barajı için sondaj çalışması yapıldı

Yeraltı Barajları Eylem Planı kapsamında Baskil'de sondaj yapıyor.

Elazığ'da yeraltı barajı için sondaj çalışması yapıldı
21.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:00

Yeraltı Barajları Eylem Planı kapsamında Baskil'de sondaj yapıyor.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü 12. Sondaj Şube Müdürlüğü 2020 yılı Yeraltı Barajları Eylem Planı kapsamında Elazığ'ın ilçesi Baskil'e bağlı Şahaplı Köyünde yer altı barajı için sondaj başlattı.

DSİ'nin eylem planıyla İzmir, Aydın, Mardin, Ankara, Konya, Çankırı, Malatya, Elazığ, Edirne, Tekirdağ, Bartın, Balıkesir başta olmak üzere birçok ilde 100 yer altı barajı inşa etmeyi planlıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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