Elazığ'da yeni çadır kentler kuruldu
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Elazığ'da yeni çadır kentler kuruldu

Elazığ Sivrice de meydana gelen 6.8'lik depremde dışarıda kalan vatandaşlar için çadırlar kurulmaya devam ediyor.

27.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:20
Elazığ'da yeni çadır kentler kuruldu

de meydana gelen 6.8'lik depremde dışarıda kalan vatandaşlar için çadırlar kurulmaya devam ediyor.


Merkez üssü Sivrice olan 6.8'lik Elazığ depreminde dışarıda kalan vatandaşlar için çadırlar kurulmaya devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Belediye binası arkasında 97 çadırı kuruldu. Kurulan bu çadırlar da yarısından fazlasına vatandaşlar yerleşirken, bunun 5'i çocuklu aileler bulunmakta. Kurulan çadırlarda elektrik aktarımı yanı sıra sobalarda bulunmakta ve sağlık ekipleri görevlendirilmiş durumda. İhtiyaç duyan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından çadırlar kullanıma hazır durumda bulunduruluyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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