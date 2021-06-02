Elazığ'da Yeliz öğretmenin fırçasıyla okullar renkleniyor
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Elazığ'da Yeliz öğretmenin fırçasıyla okullar renkleniyor

Elazığ'da Yeliz öğretmenin fırçasıyla okullar renkleniyor
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da 23 yıllık görsel sanatlar öğretmeni Yeliz Tuğal, gönüllü olarak gittiği okulların duvar, sınıf, merdiven ve depolarına eğitici resimler yapıyor.

Elazığ'da 23 yıllık görsel sanatlar öğretmeni Yeliz Tuğal, gönüllü olarak gittiği okulların duvar, sınıf, merdiven ve depolarına eğitici resimler yapıyor.

Elazığ Cumhuriyet Ortaokulu'nda görsel sanatlar öğretmenliği yapan 1 çocuk annesi 45 yaşındaki Tuğal, öğrencilerin cıvıl cıvıl ortamlarda daha etkili eğitim görmesi için "okulumu renklendiriyorum" sloganıyla okulların duvarlarını yaptığı resimlerle güzelleştiriyor.

Öğrencilerin daha güzel ortamlarda eğitim görmesi için tatillerde ve boş zamanlarında okullara giden Tuğal, elinden düşürmediği boya ve fırçasıyla öğrencilerin eğitimine katkı sunacak resimler yapıyor.

Yeliz Tuğal, AA muhabirine, gittiği her okulda öğrencilerin eğitimine katkı sunmak için sanatıyla çalışmalar yaptığını söyledi.

Yaptığı resimlerde daha çok öğrencilerin hayatını olumlu yönde etkileyecek mesajlar ortaya koyduğunu kaydeden Tuğal, resimlerinin eğitim amaçlı olduğunu belirtti.

Çocukların sosyal yaşama katıldıklarında doğru davranışlar sergilemelerini gerektiren konuların mesajını veren resimler yaptığını aktaran Tuğal, hikayelerdeki kahramanları kullandığını, Türk edebiyatındaki şairlerin şiirlerini, dünyadaki düşünürlerin eğitime katkı sunduğu sözlerini eklediğini anlattı.

Çalışmaya öğrencileri de katıyor

Çalışmalarına öğrencilerinin de katıldığını ifade eden Tuğal, şöyle konuştu:

"Genelde gittiğim okullar dezavantajlı bölgelerdeki okullar. O okullardaki çocukların eğitime daha çok yönelmelerini sağlamak için okulu daha cazip hale getirmek için uğraşıyorum. Sınıflarını daha çok sevsinler istiyorum. Özellikle okumanın değerini hissetmelerini istiyorum. Yaptığım resimlerle kitabın iyi bir dost olduğunu anlatmaya çalışıyorum."

Tuğal, çocuklarla beraber çalıştığı için çok güzel etkinliklerin ortaya çıktığını dile getirerek, okullarda daha çok atıl durumdaki yerleri öne çıkarmaya çalıştığını kaydetti.

"Elimdeki boya ve fırçayla çocuklara mutluluk taşıyorum. Çocuklar mutlu olunca geleceğimiz de mutlu olacak. Boyalar ve fırçalar benim hayatımın bir parçası oldu." diyen Tuğal, okulları ilgi çekici hale getirdiğini dile getirdi.

Çocukların gözlerinin içindeki gülümsemeyi gördüğünde kendini iyi hissettiğini belirten Tuğal, sanatla yaşayan insanın her zaman mutlu ve huzurlu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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