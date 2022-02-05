Yayanın kaldırımın çökmesiyle oluşan çukura düşme anı kaydedildi - Haberler
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Yayanın kaldırımın çökmesiyle oluşan çukura düşme anı kaydedildi

AA, Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da bir kişinin kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düşerek yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir kişinin kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düşerek yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Sanayi Mahallesi'nde önceki gün, evine giderken kaldırımdaki 2 metre derinliğinde çukura düşen S.D. yaralandı.

S.D, itfaiye ekiplerince çukurdan çıkarıldı.

Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yayanın kaldırımın çökmesiyle oluşan çukura düşme anı kaydedildi

Yayanın kaldırımın çökmesiyle oluşan çukura düşme anı kaydedildi

Yayanın kaldırımın çökmesiyle oluşan çukura düşme anı kaydedildi

Yayanın kaldırımın çökmesiyle oluşan çukura düşme anı kaydedildi

Yayanın kaldırımın çökmesiyle oluşan çukura düşme anı kaydedildi

AA / Suat Öztürk - Güncel

Elazığ, Güncel, Haber

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