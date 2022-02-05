Yayanın kaldırımın çökmesiyle oluşan çukura düşme anı kaydedildi
AA, Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da bir kişinin kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düşerek yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir kişinin kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düşerek yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.
Sanayi Mahallesi'nde önceki gün, evine giderken kaldırımdaki 2 metre derinliğinde çukura düşen S.D. yaralandı.
S.D, itfaiye ekiplerince çukurdan çıkarıldı.
Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.