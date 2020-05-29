Elazığ'da yavru keçisi, şehir hastanesinde görüntülendi ELAZIĞ'da yavru dağ keçisi, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi.

ELAZIĞ'da yavru dağ keçisi, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Elazığ'da merkeze bağlı Doğukent Mahallesi'ndeki Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine nereden geldiği bilinmeyen yavru dağ keçisi girdi. Sağa sola koşuşturan yaban keçisini görenler o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Görüntülerde, yavru dağ keçisinin bir süre hastane bahçesi içerisinde koşturup, cama zıpladığı ve daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: DHA