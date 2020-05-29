Elazığ'da yavru keçisi, şehir hastanesinde görüntülendi Elazığ'da yavru keçisi, şehir hastanesinde görüntülendiELAZIĞ'da yavru dağ keçisi, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi.

Elazığ'da yavru keçisi, şehir hastanesinde görüntülendi

ELAZIĞ'da yavru dağ keçisi, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Elazığ'da merkeze bağlı Doğukent Mahallesi'ndeki Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine nereden geldiği bilinmeyen yavru dağ keçisi girdi. Sağa sola koşuşturan yaban keçisini görenler o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Görüntülerde, yavru dağ keçisinin bir süre hastane bahçesi içerisinde koşturup, cama zıpladığı ve daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: DHA