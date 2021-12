Elazığ'da 'Yatırımlarda uygulanan güncel teşvikler' bilgilendirme toplantısı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 'Yatırımlarda uygulanan güncel teşvikler' bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından TSO Sena Kerim Efendi konferans salonunda 'Yatırımlarda uygulanan güncel teşvikler bilgilendirme' gerçekleştirildi. Toplantıda il genelinde uygulanan ve uygulanacak olan tüm sektörlerle ilgili teşvik mevzuatı ve uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunularak devlet destekleri ile ilgili sorun ve önerilerini görüşüldü. Toplantıya, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman'ın yanı sıra Teşvik Uygulama Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, ilçe belediye başkanları, iş adamları ve TSO üyeleri katıldı.

Yaklaşık 2 aydır birlikte olduklarını aktaran Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, "Bu süre içerisinde Elazığ'daki ticaret erbabına sanayicisinin göstermiş olduğu gayret hem yatırımların arttırılması, istihdamın arttırılması, üretimin arttırılması ve ihracatın arttırılması konusunda göstermiş olduğu gayretten dolayı ziyadesiyle memnunum. Şehrimiz ve ilimiz adına büyük kazanç olarak görüyorum. Esas olan reel sektör, reel sektörün dinamizmi Elazığ'da da reel sektörün dinamizmi üretim yapan firmaların bu dinamizmin içerisinde olması da memnun vericidir" dedi.

Elazığ'ın teşvik uygulamaları açısından Türkiye'nin en avantajlı illerinden bir tanesi olduğunu aktaran Teşvik Uygulama Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin, "Yapılan uygulamalar açısından ve cazibe programları kapsamında ya da diğer paketler konusunda olsun bunlardan çok iyi şekilde faydalanmalıyız. Elazığ'ın yaşadığı doğal afetten kaynaklanan ekonomik sıkıntılar ve ekonomik yaşamdan ve sosyal yaşamdan kaynaklanan sıkıntıları bir an önce bertaraf edip hızlı bir şekilde Türkiye'nin gelişerek sanayide kümelenmiş ihracat altı yatırımı, istihdamı sağlayan bir il konumuna gelmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Elazığ için teşvik ve uygulamaları her zaman gündemin birinci maddesinde olduğunu aktaran Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ise, "Şehrimiz gerçekten teşvikle alakalı uygulamalarda hep böyle sırat köprüsünün üstünde gitti geldi. Bunun en büyük şahidi buradaki vatandaşlarımızdır. Bu süreçler halen devam ediyor ama gerçek olan bir şey var Türkiye'de ki uygulanan yatırım teşvik sistemleri ve destekleri bütün dünyanın ilgisini çekmekte ve taktirle karşılanmaktadır. Bu taktir bazen de taklitte giderek bizlerden örnekleme yaparak tüm dünya ülkelerinin uygulama metadakilerine girmiş durumda. Bu gerçeğin ışığın Elazığ'ımız iki farklı teşvik sisteminden istifade etmektedir. Biri genel olarak uygulanan yatırım teşviklerinde ve diğer teşvik mekanizmalarıyla birlikte 4'üncü bölge desteklerinden istifade ederken organize sanayi bölgelerimizde de 6'ncı bölge desteklerinden istifade etmekteyiz. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle her ne kadar bu süreç tarih itibariyle sonlanacak gibi görünse de yapılan görüşmeler neticesinde siyasilerimizle de yaptığımız görüşmelerden aldığımız bilgilerle bu sürenin uzatılacağıdır. Biz yıllarca kendimizi ifade etmekte gerçekten çok zorlandık. Bir yandan kriterler anlamında gelişmişlik seviyesin anlamında çok iyi bir noktada ülkenin üst sıralarında olan ilimiz varken bir yandan hissettiği ekonomik sıkıntılarla Elazığ hep gündeme geldi. Teröre çok ciddi iller komşu olmuş olması hasediyle belki kırsalda münferit birkaç hadisenin yaşandığı bir ildi fakat terörün tüm olumsuzluklarını özellikle ekonomik olumsuzluklarını içten içe bu şehir şimdiye kadar yaşadı. Ama bundan sonraki süreçlerde inanıyorum ki teşvik uygulama genel müdürümüzün de gayret ve destekleriyle artık Elazığ'ımız kendini ifade problemi yaşamasın ve bu teşvik sürelerini her zaman sonradan giden sonradan dahil olan illerden olmasın. Özellikle deprem görmüş büyük bir afet geçirmiş bu ilimizin yeniden değerlendirilmesini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan talep ettik. Şu anda hazırlık süreçleri tamamlandı önümüzdeki günlerde Bakanlığımıza dosyamızı vereceğiz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ