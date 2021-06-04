Elazığ'da yaşayan Ukrayna vatandaşı Hakan ismini alarak Müslüman oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Elazığ'da yaşayan Ukrayna vatandaşı Hakan ismini alarak Müslüman oldu

Elazığ'da yaşayan Ukrayna vatandaşı Hakan ismini alarak Müslüman oldu
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da yaşayan Ukrayna vatandaşı, Müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Elazığ'da yaşayan Ukrayna vatandaşı, Müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Ukrayna vatandaşı Mykola Cherkaskyi, Elazığ'da ikamet ettiği dönemde çok değer verdiği bir arkadaşının tavsiyesi üzerine İslam dinini araştırmaya başlayarak Müslüman olmaya karar verdi.

Arkadaşının yönlendirmesiyle Müslüman olmak için İl Müftülüğüne başvuran Cherkaskyi için Müftülük makamında ihtida merasimi gerçekleştirildi.

Törende, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi veren İl Müftüsü Selami Aydın, İslam dinini araştırarak Müslüman olmaya karar veren Cherkaskyi'yi tebrik etti.

Şahitler huzurunda şehadet getirerek "Hakan" ismini alan Cherkaskyi'ye, Müftü Aydın, Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve Ukraynaca dini kitaplar hediye ederek ihtida belgesini teslim etti.

Elazığ'da yaşayan Ukrayna vatandaşı Hakan ismini alarak Müslüman oldu
Elazığ'da yaşayan Ukrayna vatandaşı Hakan ismini alarak Müslüman oldu
Elazığ'da yaşayan Ukrayna vatandaşı Hakan ismini alarak Müslüman oldu
Elazığ'da yaşayan Ukrayna vatandaşı Hakan ismini alarak Müslüman oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Murat Kurum Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Şevval Sam Kenan Doğulu
Spor Enes Ünal Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ'da yaşayan Ukrayna vatandaşı Hakan ismini alarak Müslüman oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 17:02:52. #1.14#

title