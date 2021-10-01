Elazığ'da yaşayan Polonya vatandaşı, Meryem ismini alarak Müslüman oldu - Haberler
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Elazığ'da yaşayan Polonya vatandaşı, Meryem ismini alarak Müslüman oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Elazığ'da yaşayan Polonya vatandaşı, Meryem ismini alarak Müslüman oldu

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan Polonya vatandaşı, müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman olup Meryem ismini aldı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan Polonya vatandaşı, müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman olup Meryem ismini aldı.

Polonya vatandaşı Maria Elzbieta, İslam dinini araştırarak Müslüman olmaya karar verdi. Arkadaşlarının yönlendirmesiyle Müslüman olmak için Kovancılar İlçe Müftülüğüne başvuran Maria için müftülük makamında ihtida merasimi gerçekleştirildi. Törende, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi veren Kovancılar İlçe Müftü Vekili Ramazan Yazar, İslam dinini araştırarak Müslüman olmaya karar veren Maria'yı tebrik etti. Şahitler huzurunda şehadet getiren Maria, Meryem ismini aldı.

İslam dininin temel esaslarına dair bilgiler paylaşan Müftü Vekili Yazar, Meryem'e 'İhtida Belgesi' ile birlikte Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve çeşitli kitaplar hediye etti. - ELAZIĞ

Elazığ'da yaşayan Polonya vatandaşı, Meryem ismini alarak Müslüman oldu

Elazığ'da yaşayan Polonya vatandaşı, Meryem ismini alarak Müslüman oldu

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