Elazığ'da yasak başladı, herkes maske ile sokağa çıktı
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Elazığ'da yasak başladı, herkes maske ile sokağa çıktı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkmanın yasaklandığı Elazığ'da, vatandaşlar 4 günlük kısıtlamasının bitmesiyle maske takarak dışarı çıktı.

Elazığ'da yasak başladı, herkes maske ile sokağa çıktı
27.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:26

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkmanın yasaklandığı Elazığ'da, vatandaşlar 4 günlük kısıtlamasının bitmesiyle maske takarak dışarı çıktı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19 ile mücadele kapsamında her türlü tedbirin alınmasıyla kısa sürede önemli başarı elde edildi. Bayram öncesi 20 gün yeni vaka görülmeyen kentte il dışından gelenler nedeniyle Covid-19 testi pozitif çıkan 10 kişinin hastanede tedavi altına alınmasıyla 4 apartman ise karantinaya alındı. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise İl Pandemi Kurulu tarafından bugünden itibaren maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını bildirdi. Kentte yaşayanlar 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından sonra bugün sabah erken saatler de hem işlerini halletmeye, hemde çalıştıkları yerlere gitmek için sokağa çıktı. Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların sosyal mesafeyi korumaya ve maske takmaya özen göstermesi dikkat çekti.

Maske takılması gerektiğine dikkat çeken vatandaşlardan Ahmet Uğur, "Salgın bir hastalık var. Bu süreçte maske çok önemli olduğu için takılması şart. Herkesin bu konuda duyarlı olması lazım" dedi.

4 günlük sokağa çıkması kısıtlamasının geçtiğini anımsatan Musa Katkat, "Elazığ'da maskesiz sokağa çıkmak yasak. Ama biz yine de tedbir amaçlı dışarı çıktığımda, işi gittiğimde mutlaka maskemi takıyordum. Hem kendimi hem de diğer insanları düşünmek zorundayım. Karşıdaki insan hasta olmayabilir belki de ben de vardır. Onun için niye diğer insanın hakkına gireyim ki. Herkes bu konuda duyarlı olmalı ve maske takmalıdır" diye konuştu.

Alınan maske takma zorunluluğunun yerinde olduğunu dile getiren Necdet Tarihebakan ise, "Sağlık çalışanları ailelerinden fedakarlık ederken bizde elimizden geldikçe kurallara uyalım. Bu süreçte sosyal mesafeyi korumamız lazım. Bugün bir maske 1 lira uyulsun kurallara kimse maskesiz dışarı çıkmasın biran önce normal hayata dönülsün" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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