Elazığ'da yasa dışı avcılık yapan 3 kişiye idari işlem yapıldı - Haberler
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Elazığ'da yasa dışı avcılık yapan 3 kişiye idari işlem yapıldı

Elazığ'da yasa dışı avcılık yapan 3 kişiye idari işlem yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da yasa dışı avcılık yapan 3 kişi hakkında idari işlem yapılırken, 2 takozsuz otomatik tüfeğe el kondu.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da yasa dışı avcılık yapan 3 kişi hakkında idari işlem yapılırken, 2 takozsuz otomatik tüfeğe el kondu.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında 4915 sayılı kara avcılığı kanununa aykırı olarak yasa dışı avcılık yapan 3 kişi hakkında idari işlem yapılarak 2 adet takozsuz otomatik tüfeğe el konuldu.

Av koruma ve kontroller çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da yasa dışı avcılık yapan 3 kişiye idari işlem yapıldı

Elazığ'da yasa dışı avcılık yapan 3 kişiye idari işlem yapıldı

Elazığ'da yasa dışı avcılık yapan 3 kişiye idari işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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