Elazığ'da yasa dışı avcılık yapan 1 kişiye idari işlem yapıldı - Haberler
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Elazığ'da yasa dışı avcılık yapan 1 kişiye idari işlem yapıldı

Elazığ'da yasa dışı avcılık yapan 1 kişiye idari işlem yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili yaptığı denetimlerde 1 kişiye idari işlem uyguladı.

ELAZIĞ (İHA) - Doğa Koruma Ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili yaptığı denetimlerde 1 kişiye idari işlem uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak yasa dışı avcılık yapan 1 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da yasa dışı avcılık yapan 1 kişiye idari işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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