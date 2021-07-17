Elazığ'da yaralı tilkiye jandarmadan şefkat eli
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Elazığ'da yaralı tilkiye jandarmadan şefkat eli

Elazığ'da yaralı tilkiye jandarmadan şefkat eli
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da jandarma ekipleri yaralı halde buldukları tilkinin tedavi edilmesini sağladı.

Elazığ'da jandarma ekipleri yaralı halde buldukları tilkinin tedavi edilmesini sağladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağın ilçesinde devriye görevi sırasında yol kenarında yaralı halde bir tilki gördü.

Ekipler, tilkiyi su ve yiyecek verdikten sonra tedavi için Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesine götürdü.

Tilki, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacak.

Elazığ'da yaralı tilkiye jandarmadan şefkat eli

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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