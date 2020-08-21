Elazığ'da yaralı güvercin tedavi altına alındı
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Elazığ'da yaralı güvercin tedavi altına alındı

Elazığ'da aracın çarpması sonucu yaralanan güvercin, tedavi altına alındı.

Elazığ'da yaralı güvercin tedavi altına alındı
21.08.2020 16:56 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:12

Elazığ'da aracın çarpması sonucu yaralanan güvercin, tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Mahallesinde bir aracın çaptığı güvercin yaralandı. Yaralı güvercini gören bir vatandaş durumu, 153 Beyaz Masa Hattına bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen belediye ekipleri, güvercini alarak Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevine götürdü. Güvercinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

Araba çarpması sonucu güvercinin yaralandığını belirten vatandaş; "Mahallede bir araba güvercine çarptı. İnsan olarak biz huzursuz olduk. Hemen Elazığ Belediyesine haber verdik. Ekipler gelip güvercini teslim aldı. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve personellerine gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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