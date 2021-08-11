Elazığ'da yaralı bulunan iki leylek tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da yaralı bulunan iki leylek tedavi altına alındı

Elazığ'da yaralı bulunan iki leylek tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) kampüsü içerisinde yaralı halde bulunan 2 leylek, üniversite personeli tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) kampüsü içerisinde yaralı halde bulunan 2 leylek, üniversite personeli tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

FÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bahçesinde iki leylek olduğunu gören okul personeli, hayvanları incelediklerinde kanatlarından yaralı oldukları için uçamadıklarını fark etti.

Bitkin vaziyetteki leyleklerle ilgilenerek beslenmelerini sağlayan personeller, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Yaralı leylekleri teslim alan yetkililer, tedavilerinin yapılması için veterinere götürdü.

Doktor Öğretim Görevlisi İsmail Baydili, AA muhabirine, sabah saatlerinde okulun bahçesinde gördükleri 2 leyleğin kanatlarından yaralandıklarını ve uçamadıklarını fark ettiklerini belirtti.

Kentte dünden beri sağanakla birlikte kuvvetli rüzgarın etkili olduğunu ve sürekli şimşek çaktığını, bu nedenle leyleklerin kötü hava şartlarından etkilenmiş olabileceğini tahmin ettiğini ifade eden Baydili, "Olumsuz hava şartlarından dolayı iki leylek kanatlarından hasar görmüş." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Mustafa Şentop Bülent Tüfenkci Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Cem Yılmaz Aytaç Şaşmaz Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Lionel Messi Hakan Reçber Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ'da yaralı bulunan iki leylek tedavi altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 12:04:39. #1.15#

title